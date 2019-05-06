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Катастрофа близится: Нибиру заморозит Землю

Фото: pixabay.com
Перед человечеством встает страшный выбор

Пока климатологи пытаются объяснить аномальную погоду, стоящую в разных уголках мира, уфологи все громче заявляют, что Планета Х влияет на изменения климата на Земле.

По мнению экспертов, скоро наступит новый Ледниковый период – и многие виды растений и животных исчезнут навсегда, не сумев приспособиться к изменению погоды. Некоторые конспирологи считают, что приближающаяся Нибиру вызовет так называемое "ледяное потепление" -  летние заморозки, которые вызовут жестокий продовольственный кризис, а он, в свою очередь, быстро перерастет в голод.

Перед землянами встанет страшный выбор: либо голодная смерть, либо контакт с пришельцами, отмечает портал Vlad Time. Пока люди не подозревают, что им уготовано – в самом деле, трудно поверить в грядущий ледяной апокалипсис, когда за окном тепло и хорошо. Однако процесс необратим, наступает время долгой зимы, и длиться она будет отнюдь не 3 календарных месяца.

Конспирологи предупреждают, что сбережением человечества в эру повышенной космической опасности заниматься некому. Официальные ученые отрицают существование Нибиру, и тревогу бьют только уфологи, которых никто не слушает.

Кроме того, неясной остается роль тайных обществ в контакте с инопланетянами. Власти высмеивают рассказы конспирологов о мировом правительстве и заговоре с пришельцами, однако реальность может оказаться хуже самых мрачных прогнозов, предупреждают эксперты. 

Впрочем, уфологи предсказывали, что Земля не доживет до конца апреля, однако их пророчество в очередной раз не сбылось.

Валентина МАЙОРОВА
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