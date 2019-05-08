Пришельцы с Нибиру захватят Землю без войны

Луна превратилась в гигантский зрительный зал для космического шоу

Конспирологи вновь бьют тревогу: к Земле приближается огромный астероид, который на этот раз точно уничтожит ее.

Американский пастор Пол Бегли считает, что признаки близкого апокалипсиса видны повсюду. По его словам, зачастившие к нашей планете астероиды и кометы непреложно доказывают скорый конец света. Бегли подчеркивает, что сегодня астрономы видят больше астероидов, мчащихся к Земле, чем когда-либо ранее, а новые кометы пролетают мимо чуть ли не каждый день.

С пастором согласны и многие уфологи. На днях специалисты по внеземным явлениям смогли обнаружить на Луне гигантский корабль с пришельцев с Нибиру. По мнению конспирологов, аннунаки, обитающие на планете Х, уже высадились на спутнике Земли и ждут прилета апокалиптического астероида. При этом эксперты признают, что точная причина визита инопланетян и дальнейшие действия не вполне понятны.

Вероятнее всего, пришельцы расположились на Луне, чтобы посмотреть на космическое шоу – столкновение Земли с астероидом. После гибели нашей планеты они вернутся на Нибиру.

Однако некоторые уфологи уверены, что пришельцы активно присматриваются к Земле, так как вскоре она станет их домом. Астероид уничтожит всех людей, и никто не сможет помешать аннунакам жить на нашей опустевшей планете, сообщает Vista News.