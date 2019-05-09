Завоевание началось: "головастики" с Нибиру колонизируют Землю

Нибиру
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В Испании заметили, как пришельцы со "Звезды смерти" на своем корабле пролетели по небу. Уфологи считают, что это неспроста. Инопланетяне с планеты Х начали заполонять Землю именно с Европы.
Конспирологи уверены, что пришельцы прибывают в европейские страны на сверхтехнологичных летательных аппаратах, которые способны телепортироваться, как видно на одном из роликов, опубликованном на Youtube.
Специалисты давно говорят о том, что жители Нибиру давно находятся на Земле и скрещиваются с людьми, поэтому уже 50% населения Европы являются полу пришельцами. Так инопланетяне захватывают нашу планету без кровопролитной войны, передает VladTime.
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