Зловещее столкновение может привести к концу света

Мексику регулярно посещают пришельцы – их видят там чаще, чем в других местах планеты. Современные технологии позволили очевидцам подтверждать свои фантастические рассказы о встречах с инопланетными объектами.

Недавно 2 жителя мексиканского города Метепек сняли в небе настоящий воздушный бой летающих тарелок. Можно разглядеть и сам НЛО, и странные круглые диски – необычное оружие, которое появляется неизвестно откуда.

Летающие диски меняют траекторию, по-видимому, они самонаводящиеся. Аппараты инопланетян пытаются маневрировать на высокой скорости, улетая то вверх, то вниз. Исход боя остался неизвестен, так как объекты пропали из поля зрения ошарашенных свидетелей.

Официальные представители NASA не признали, что имеют какое-то отношение к воздушному бою, однако уфологи уверены, что пришельцы с Нибиру – аннунаки – открыто выступили против американцев. Это предположение выглядит весьма убедительно, ведь схватка между спецслужбами США и пришельцами уже случалась однажды, сообщает VistaNews. Вторжение пришельцев может стать первым актом конца света, предупреждают эксперты.

Ранее СМИ сообщали, что Земля погибнет уже в начале мая, однако что-то пошло не так. Впрочем, некоторые конспирологи считают, что, согласно последним расшифровкам календаря майя, апокалипсис грянет в декабре этого года.