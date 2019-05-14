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Уже завтра: Нибиру вырвет кусок из Земли

Фото: pixabay.com
продолжениеНибиру берет в тиски Луну: Земля замерла перед катастрофой
Успейте доделать важные дела

Конец света наступит уже в среду, 15 мая, предупреждают конспирологи. Завтра грозная планета Нибиру сблизится с Землей, и аномальная гравитация Звезды смерти приведет к необратимым последствиям.

Уфологи заявили о том, что человечество стоит на пороге гибели, еще в середине апреля. Именно тогда Нибиру показалась из-за пояса астероидов между Марсом и Юпитером и попала в объективы телескопа NASA "Хаббл". Однако официальные ученые скрыли эту информацию, чтобы не допустить паники, считают конспирологи.

Вскоре приближение Звезды смерти заметили исследователи-любители, а затем из-за аномального излучения Нибиру отказал один из спутников ГЛОНАСС. Одновременно возникли неполадки на Международной космической станции – начались сбои в системе вентиляции и электроснабжении. При посадке на Луну рухнул первый луноход, сделанный в Объединенных Арабских Эмиратах, нарушилась связь с МКС и марсианской миссией NASA InSight.

Уже с начала мая на Земле было зафиксировано необычно большое число землетрясений – толчки магнитудой до 7,5 произошли в Японии, Новой Гвинее, Панаме и Коста-Рике, напоминает VistaNews.

Завтра Нибиру, проходя по касательной мимо Земли, подойдет на расстояние около 650 тыс. км и силой своего притяжения "вырвет" Евразию из земной коры, подняв континент площадью 56 млн кв. км в воздух. Последствия будут ужасающими: магма хлынет в образовавшиеся трещины в земной коре, и человечество погибнет из-за глобального катаклизма.

Валентина МАЙОРОВА
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