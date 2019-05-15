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Нибиру берет в тиски Луну: Земля замерла перед катастрофой

Фото: pixabay.com
Земле грозит страшная участь

Сенсационными оказались последние фотографии, сделанные со спутника NASA. Проанализировав их, ученые пришли к выводу, что Луна разламывается, сжимаясь, "как изюм". 

Российские уфологи считают, что сжатие спутника Земли происходит из-за приблизившейся планеты Нибиру, которую официальные ученые мужи упорно отказываются признавать.

По мнению экспертов, планета Х в моменты максимального приближения вызывает сильнейшую "обратную" гравитационную волну: гравитация Луны соприкасается с силой притяжения Нибиру, однако, поскольку та во много раз сильнее лунной, создается так называемая обратная волна. Именно эта волна и сжимает хрупкую Луну, разрушая наше ночное светило.

Некоторые конспирологи считают, что Луна распадется из-за внутреннего давления меньше чем через год. После этого пагубное гравитационное поле Звезды смерти обрушится на Землю, предупреждают уфологи.

Катастрофа неминуема, ведь теперь уже наша планета превратится в спутник Нибиру. На Земле поменяется буквально все: погода, число суток в году, число часов в сутках и многое другое. В конце концов наша планета отдалится от Солнца и превратится в огромный кусок льда. Конспирологи считают, что людям срочно нужно переселяться на Марс, так как это единственный способ спасти нашу цивилизацию, отмечает портал Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
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