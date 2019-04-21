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Ну и дела: Нибиру связали с пожаром в Нотр-Даме

Фото: pixabay.com
Причина пожара может быть неземной

Конспирологи смогли выявить странную связь между возгоранием Нотр-Дам-де-Пари в центре Парижа и планетой Нибиру. Страшный пожар начался в 1-й день Страстной недели у католиков, завершающей Великий пост.

Ученые считают, что этот факт может быть знаком того, что инопланетный корабль приближается к Земле. Уфологи убеждены – в мире есть тайные сообщества, которые находятся в ожидании сближения с Нибиру. Пожар в Нотр-Даме мог говорить о готовности к встрече.

Конспирологи дают разные прогнозы на конец света. По некоторым предположениям, человечество прекратит свое существование  к осени текущего года. Катастрофа может произойти во время парада планет – сообщает oane.ws.

Сторонники теории заговора в своих предсказаниях прибегают к древним пророчествам, которые рассказывают о гибели планеты Земля. Некоторые из них вспоминают предсказателя Нострадамуса, но другие доверяют лишь фактам.

Дарья ПЕТРОВА
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