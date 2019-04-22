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США грозит суперземлетрясение

Кадр из фильма "2012"
Природная катастрофа на континенте неизбежна

Почти 2 млн землетрясений произошло с 2008 г. вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии – такому выводу пришли ученые из Калифорнийского технического университета.

При этом сейсмологи отмечают, что подземные толчки были очень слабыми – их даже не всегда можно отличить от фонового "шума", который отражается в сейсмической информации, – от строительства или автодорог. Проблема заключается в том, что эти мелкие толчки могут изменить сейсмообстановку в регионе и вызвать суперземлетрясение, подобное тому, что произошло в штате в 1906 году.

Тогда подземный удар мощностью 7.9 балла уничтожил 80% зданий в Сан-Франциско, погибли около 3 тыс. человек, а 300 тысяч остались без крыши над головой. Последствия той катастрофы удалось исправить лишь десятилетия спустя, напоминает Daily Mail. 

По мнению сейсмологов, сейчас риск нового суперземлетрясения серьезно увеличился. По мнению экспертов, тот факт, что общество игнорирует эту опасность лишь увеличит число жертв будущей неизбежной катастрофы.

Валентина МАЙОРОВА
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