Ни больше ни меньше: найдена идеальная доза кофе

Вечный вопрос любителей бодрящего напитка решен

Человеку в среднем стоит выпивать одну или две чашки кофе в день, считают ученые. Такая доза особенно полезна тем, кто занимается спортом.

Международная группа исследователей изучила данные почти 5 тысяч добровольцев. Анализ показал, что идеальная доза кофеина составляет 3-6 мг на килограмм веса человека. Если учесть, что объем стандартной чашки или стаканчика составляет 200 мл, то человеку весом в 70 кг можно выпивать в день одну-две чашки.

Специалисты также выяснили, что кофе помогает улучшить спортивные результаты на 2-16%. Для достижения нужного эффекта напиток нужно выпивать за 45-90 минут до начала занятия.

В то же время ученые рекомендуют быть осторожными тем, кто только "подсел" на кофе. Новичкам стоит начать с дозой поменьше. В целом, пить кофе стоит без фанатизма, в противном случае гарантированы бессонница, нервозность и мигрени, говорится в статье Science Alert.