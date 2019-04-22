Названа опасность полного отказа от секса

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Американские ученые пришли к выводу, что отказ от сексуальных отношений весьма негативно воздействует на все стороны жизни человека.
Отсутствие полноценной половой жизни подавляет эмоциональное состояние и может привести к депрессии, а также негативно влияет на здоровье и самочувствие человека.
По мнению исследователей из Чикагского университета, всего лишь 5 минут секса приравниваются к интенсивной аэробной тренировке длительностью 40 минут.
Кроме того, регулярные занятия сексом позволяют держать тело в тонусе и активизируют обмен веществ в организме. Половой акт помогает освободиться от негативной энергии, улучшить эмоциональное состояние, а также нормализует сон, отмечается на портале ToDay News Ufa.
Ранее эксперты дали сильному полу простые рекомендации, которые помогут сберечь потенцию на долгие годы.
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