Названа опасность полного отказа от секса

Интимные отношения укрепят здоровье

Американские ученые пришли к выводу, что отказ от сексуальных отношений весьма негативно воздействует на все стороны жизни человека.

Отсутствие полноценной половой жизни подавляет эмоциональное состояние и может привести к депрессии, а также негативно влияет на здоровье и самочувствие человека.

По мнению исследователей из Чикагского университета, всего лишь 5 минут секса приравниваются к интенсивной аэробной тренировке длительностью 40 минут.

Кроме того, регулярные занятия сексом позволяют держать тело в тонусе и активизируют обмен веществ в организме. Половой акт помогает освободиться от негативной энергии, улучшить эмоциональное состояние, а также нормализует сон, отмечается на портале ToDay News Ufa.

Ранее эксперты дали сильному полу простые рекомендации, которые помогут сберечь потенцию на долгие годы.



