Спасает от импотенции и ожирения: найдена идеальная диета

Особый рацион питания лишает желания переедать

Не секрет, что средиземноморская диета не только продлевает жизнь, но и предотвращает развитие рака. Однако ученые раскрыли еще несколько неожиданных плюсов этого режима питания.

Диета, которая, как передает агентство РИА Новости, снижает риск появления импотенции, позволяет употреблять меньше калорий. К такому выводу пришли ученые, проведя эксперимент на обезьянах. Во время исследования "добровольцы", разделенные на две группы, три года сидели на западной и средиземноморской диетах.

Приматы не были ограничены в еде, но первая группа животных через три месяца начала переедать и поправляться. Позже они стали есть меньше, но избавиться от лишних килограммов им не удалось.

"Обезьяны, сидевшие на средиземноморской диете, употребляли меньше калорий, имели меньшую массу тела и меньше жира", – цитирует специалиста журнал Obesity.

Более того, диета защитила печень обезьян от зарастания жиром, что приводит к развитию преддиабетического состояния.