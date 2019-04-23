Спасает от импотенции и ожирения: найдена идеальная диета

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Не секрет, что средиземноморская диета не только продлевает жизнь, но и предотвращает развитие рака. Однако ученые раскрыли еще несколько неожиданных плюсов этого режима питания.
Диета, которая, как передает агентство РИА Новости, снижает риск появления импотенции, позволяет употреблять меньше калорий. К такому выводу пришли ученые, проведя эксперимент на обезьянах. Во время исследования "добровольцы", разделенные на две группы, три года сидели на западной и средиземноморской диетах.
Приматы не были ограничены в еде, но первая группа животных через три месяца начала переедать и поправляться. Позже они стали есть меньше, но избавиться от лишних килограммов им не удалось.
"Обезьяны, сидевшие на средиземноморской диете, употребляли меньше калорий, имели меньшую массу тела и меньше жира", – цитирует специалиста журнал Obesity.
Более того, диета защитила печень обезьян от зарастания жиром, что приводит к развитию преддиабетического состояния.
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