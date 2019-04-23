Обнаружена опасность газированной воды

Отсутствие сахара не делает газировку безвредной

Некоторые люди предпочитают пить воду с газами, а не обычную, так как она имеет небольшой привкус. Но недавнее исследование показало: риск возникновения рака поджелудочной железы на 87% выше у любителей сладких газированных напитков по сравнению с теми, кто их не употребляет. Но даже простая газированная вода может быть вредна.

При проблемах с ЖКТ регулярное употребление воды с газом может вредить самочувствию. Ведь получают ее при помощи добавления двуокиси углерода, то есть фактически напиток превращается в раствор. Углекислый газ раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты, а также провоцирует нарушения моторики ЖКТ и вздутие.

"Особенно вредной газированная вода может быть для пациентов с гастритом, язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника",

– сообщила врач "МедикФоруму".

Особенно вредно пить газированную воду залпом – это способствует возникновению икоты и несварению. Кроме того, согласно имеющимся научным данным, наличие в воде углекислого газа разжигает аппетит и заставляет человека поглощать больше еды, чем он обычно употребляет, а это может навредить тем, кто следит за фигурой.

Ранее Утро писало о том, как правила нужно соблюдать, чтобы не потолстеть в майские праздники.