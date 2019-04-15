Пить и худеть: найдены лучшие диетические чаи

Напитки способны улучшать пищеварение и очищать организм

Долго сидеть на жестких диетах, чтобы прийти в форму, под силу не каждому. Но диетологи нашли выход: употреблять в пищу можно все продукты, кроме фастфуда и сладкого, а лишние килограммы буду таять.

Секрет такого питания в чае. Специалисты рекомендуют пить каркаде ежедневно – он помогает вывести из организма токсины и шлаки, также он улучшает метаболизм и замедляет усвоение сахара. Каркаде один из лучших чаев для похудения, первый эффект от него можно заметить уже спустя пару недель.

На втором месте рейтинга находится имбирный чай с лимоном. Он крайне прост в приготовлении, и медики советуют употреблять его через полчаса после пробуждения. Имбирь улучшает метаболизм, как и лимон, в результате чего диета становится более эффективной – сообщает replyua.net.

Последним в списке идет индийский чай масала. Для его приготовления нужна пряная смесь масала, молоко и немного кипятка. Этот напиток улучшает работу пищеварительной системы и укрепляет иммунитет.

Диетологи предупреждают: чай для похудения поможет снизить вес только в том случае, если человек будет придерживаться правильного питания и увеличит физическую активность в течение дня.