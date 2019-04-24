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Найден способ ранней диагностики агрессивного рака

Фото: pixabay.com
Новые разработки помогут найти лекарство от тяжелой болезни

Рак легких уносит больше жизней, чем рак кишечника, груди и простаты вместе взятые. Недавно американские ученые сделали важный шаг в борьбе с этим опасным недугом.

Исследователи из Бостонского университета обнаружили, что до появления первых симптомов рака в легких происходит множество изменений. Если отследить этот процесс, можно будет не только вовремя диагностировать болезнь, но и задержать ее развитие, считает один из ведущих авторов исследования Дженнифер Бин.

Медики считают, что измененные предраковые клетки способны удерживать иммунную систему и не позволяют атаковать себя. Задача ученых состоит в том, чтобы "натренировать" иммунитет на распознавание и уничтожение этих клеток.

Кроме того, ученые предложили использовать для ранней диагностики рака не агрессивную биопсию легких, а собирать клетки верхних дыхательных путей с помощью специальной гибкой щетки, сообщает Medical Xpress.


Валентина МАЙОРОВА
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