Новые разработки помогут найти лекарство от тяжелой болезни

Рак легких уносит больше жизней, чем рак кишечника, груди и простаты вместе взятые. Недавно американские ученые сделали важный шаг в борьбе с этим опасным недугом.

Исследователи из Бостонского университета обнаружили, что до появления первых симптомов рака в легких происходит множество изменений. Если отследить этот процесс, можно будет не только вовремя диагностировать болезнь, но и задержать ее развитие, считает один из ведущих авторов исследования Дженнифер Бин.

Медики считают, что измененные предраковые клетки способны удерживать иммунную систему и не позволяют атаковать себя. Задача ученых состоит в том, чтобы "натренировать" иммунитет на распознавание и уничтожение этих клеток.

Кроме того, ученые предложили использовать для ранней диагностики рака не агрессивную биопсию легких, а собирать клетки верхних дыхательных путей с помощью специальной гибкой щетки, сообщает Medical Xpress.



