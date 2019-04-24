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Это важно знать: 5 признаков инсульта

Фото: www.globallookpress.com
Организм посылает сигналы сознанию и предупреждает об инсульте головного мозга

Каждый год в России инсульт переносят 450 тысяч человек и 39% случаев заканчиваются летальным исходом. Врачи выяснили основные признаки недуга, которые помогут вовремя распознать смертельную болезнь.

Так, потеря двигательной активности частей тела, резкие головные боли и появление туннельного зрения являются основными признаками заболевания.

На галлюцинации и речевые нарушения, не вызванные приемом препаратов, стоит обратить внимание и немедленно обратиться к специалистам.

Кроме того, потеря полноценной двигательной активности частей тела, а также лицевых мышц сигнализирует о возможном недуге, сообщает "Яндекс.Дзен".

Врачи предупреждают, что инсульт иногда наступает внезапно. Однако здоровый образ жизни и следование рекомендациям специалистов помогут избежать развития болезни. 

Анна ШУЛЕПОВА
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