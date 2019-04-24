Это важно знать: 5 признаков инсульта

Нибиру
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Каждый год в России инсульт переносят 450 тысяч человек и 39% случаев заканчиваются летальным исходом. Врачи выяснили основные признаки недуга, которые помогут вовремя распознать смертельную болезнь.
Так, потеря двигательной активности частей тела, резкие головные боли и появление туннельного зрения являются основными признаками заболевания.
На галлюцинации и речевые нарушения, не вызванные приемом препаратов, стоит обратить внимание и немедленно обратиться к специалистам.
Кроме того, потеря полноценной двигательной активности частей тела, а также лицевых мышц сигнализирует о возможном недуге, сообщает "Яндекс.Дзен".
Врачи предупреждают, что инсульт иногда наступает внезапно. Однако здоровый образ жизни и следование рекомендациям специалистов помогут избежать развития болезни.
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