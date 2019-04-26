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Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов

Фото: www.globallookpress.com
Простые рекомендации помогут сохранить здоровье

Шпинат, капуста, салат романо, водяной кресс и модная капуста кейл – эти листовые овощи нужно обязательно включить в рацион, чтобы избежать развития диабета второго типа.

Британские ученые считают, что зелень можно есть как в сыром, так и в обработанном виде. Кроме того, из нее можно выжимать сок или добавлять в смузи, отмечает издание Express. Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.

Правда, пить его нужно в довольно больших объемах – 300 мл каждый день. Поэтому, прежде чем начинать заниматься самолечением, нужно проконсультироваться у врача, предупреждают эксперты.

Кроме того, специалисты напоминают, что понизить уровень сахара в крови можно с помощью физических упражнений. Для этого необходимо заниматься не менее двух с половиной часов в неделю, напоминает "Вечерняя Москва".

При этом ученые подчеркивают, что для нормализации самочувствия не обязательно ходить в спортзал – подойдет любая физическая активность. Прогулки быстрым шагом, подъем по лестничным пролетам и даже уборка – все это оказывает благотворное влияние на здоровье.

Валентина МАЙОРОВА
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