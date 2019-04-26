Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Всего одна ложка: простое правило избавит от давления

Фото: pixabay.com
Названа максимально допустимая доза соли

Как известно, в рационе человека главным источником проблем с давлением является соль. Ученые выяснили, сколько в день можно ее употребить без последствий для организма.

Как пишет The Daily Express, сокращение соли – обязательное условие для борьбы с гипертонией. Чтобы забыть про этот недуг, нужно ограничить суточную норму до 6 грамм. Для наглядности: это примерно чайная ложка.

Также диетологи советуют есть поменьше жирной пищи и больше налегать на овощи и фрукты. Особенно полезны при высоком давлении картошка, бананы, смородина и абрикосы. Все они богаты магнием и калием, которые хорошо справляются с негативными последствиями злоупотребления натрием, то есть солью.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

На Украине нашли способ насолить России

План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей