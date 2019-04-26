Всего одна ложка: простое правило избавит от давления

Названа максимально допустимая доза соли

Как известно, в рационе человека главным источником проблем с давлением является соль. Ученые выяснили, сколько в день можно ее употребить без последствий для организма.

Как пишет The Daily Express, сокращение соли – обязательное условие для борьбы с гипертонией. Чтобы забыть про этот недуг, нужно ограничить суточную норму до 6 грамм. Для наглядности: это примерно чайная ложка.

Также диетологи советуют есть поменьше жирной пищи и больше налегать на овощи и фрукты. Особенно полезны при высоком давлении картошка, бананы, смородина и абрикосы. Все они богаты магнием и калием, которые хорошо справляются с негативными последствиями злоупотребления натрием, то есть солью.

