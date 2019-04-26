Антибиотики оказались опасны для здоровья

Под удар попал прекрасный пол

Масштабное исследование, проведенное американскими учеными, показало, что у женщин, принимавших антибиотики в течение длительного времени, вырастает риск заполучить инфаркт или инсульт.

Самой уязвимой оказалась возрастная группа от 60 лет и старше, а также женщины среднего возраста – 40 – 59 лет. У дам от 20 до 39 лет взаимосвязи между приемом антибиотиков и сердечно-сосудистыми заболеваниями отмечено не было, сообщает Medical Xpress.

По мнению авторов исследования, антибиотики убивают полезную микрофлору кишечника, позволяя бесконтрольно размножаться вредоносным вирусам и бактериям. Опасные микроорганизмы вызывают микровоспаления в стенках сосудов, приводя к их истончению, что, в свою очередь, вызывает инфаркты и инсульты.

Ученые проанализировали более 36 тыс. историй болезней у женщин за 8 лет – с 2004 г. по 2012 год. Выяснилось, что дамы старше 60 лет, принимавшие антибактериальные лекарства в течение двух месяцев и более, на 32% чаще сталкивались с инфарктами и инсультами. У женщин среднего возраста этот показатель составил 28%.

Эксперты предупреждают, что лечиться антибиотиками нужно только под контролем врача и только в том случае, когда это абсолютно необходимо.