Раскрыта тайна появления Луны

Спутник нашей планеты имеет земное происхождение

Океан земной магмы стал источником, из которого сформировалась Луна, – так считает команда японских ученых.

Ранее считалось, что несколько миллиардов лет назад большая – размером с Марс – планета под условным названием Тея врезалась в Землю. Самый крупный осколок, выброшенный в пространство, и стал спутником нашей планеты. Однако поскольку состав Земли и Луны очень похож, специалисты из Японии сделали вывод, что спутник Земли получился из расплавленного океана магмы, в то время покрывавшего Землю. Тея, по мнению исследователей, врезалась не в твердые земные породы, а в магму, сообщает Nature Geoscience.

Этим объясняется и большое количество оксида железа в лунных породах – ведь магма жидкая, а в таком агрегатном состоянии вещества оксида железа должно быть больше, чем в твердых породах.

В свою очередь, ядро врезавшейся в Землю Теи постепенно погрузилось в недра нашей планеты, а расплавленные океаны магмы с течением времени затвердели.

По мнению исследователей, если эта гипотеза подтвердится, можно будет утверждать, что и другие спутники планет Солнечной системы возникли таким же образом.