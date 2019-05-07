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Назван признак начинающегося инсульта

Фото: www.globallookpress.com
Внезапно заболевшую шею ни в коем случае нельзя массировать

Американские врачи-неврологи предупредили о том, что внезапная резкая боль в шее может быть симптомом инсульта. Они порекомендовали обратиться за помощью к врачам, а не массировать и не растягивать шею в такой ситуации, так как силовое воздействие может стать фактором, приближающим смерть. 

Невролог Казума Накагава подчеркивает, что наибольшему риску подвержены молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет – те, у кого, на первый взгляд, нет проблем со здоровьем. Им не приходит в голову, что нужно вызвать карету скорой помощи – вместо этого они начинают массировать заболевшую шею.

Врачи объясняют, что в области шеи соединяются позвоночные артерии, сливаясь в основную артерию в головном мозге. Давление на шею, активное массирование и похлопывания могут спровоцировать расслоение позвоночной артерии и обернуться инсультом.

Доктор Накагава рассказал историю 28-летнего мужчины, который едва не распрощался с жизнью после того, как он попытался с помощью интенсивного массажа справиться с возникшей в шее болью. В итоге у него возник инсульт, и мужчина оказался парализован. Спасти его жизнь помог родственник, случайно заглянувший в гости, отмечает "Медик Форум".


Валентина МАЙОРОВА
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