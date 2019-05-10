У сыра обнаружили неожиданные полезные свойства

Жирный продукт помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови

Выяснилось, что любители сыра меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа.

Чтобы подробнее изучить его полезные свойства, ученые из канадского Альбертского университета провели исследование.

Грызунов разделили на три группы. Одних кормили салом, вторых – сыром с низкой жирностью, третьих – с обычной. Результаты были удивительными – у подопытных животных, которые лакомились молочным продуктом, снизилась резистентность к инсулину. При этом исследователи отметили, что количество жира в сыре не влияет на его полезные свойства. Вероятно, секрет в чем-то другом – возможно, причина в содержании белка либо кальция, сообщает Medicalxpress.