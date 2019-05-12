Найден рецепт повышения потенции

Особые рекомендации помогут в сексуальной сфере

Специалисты составили специальные рецепты блюд, которые помогут мужчине справиться с проблемами с потенцией.

Отмечается, что хорошей профилактикой для сексуальной силы является употребление тыквенных семечек. Их следует есть натощак и несколько штук. Также полезно тыквенное масло.

С проблемами поможет справиться и корень имбиря. Его следует измельчить и к полученному порошку добавить мёд в пропорции – 1 столовая ложка мёда плюс пол чайной ложки имбиря. Смесь необходимо перемещать и принимать по половине чайной ложки 2-3 раза в день до еды, запивая прохладной водой.

Повысить потенцию может зелень петрушки, кинзы и базилика. Эти приправы стоит добавлять в различные блюда и заправить растительным маслом.