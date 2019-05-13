Хорошо всем известный плод оказался способен остановить развитие онкологии

Риск появления рака кожи можно сильно уменьшить, если есть каждый день помидоры. В этом убедились американские ученые из Университета штата Огайо.

Специалисты поставили эксперимент над мышами. Грызунов облучали ультрафиолетовыми лучами, а в корм им добавляли томатный порошок с концентрацией 10%. Результаты показали, что у той группы мышей, которая питалась томатами, развилось на 50% меньше опухоли.

Анализ показал, что помидоры полезны в профилактике рака благодаря содержащимся в них каротиноидам. Именно эти соединения окрашивают овощ в красный цвет. Как оказалось, они способны накапливаться под кожей человека и поглощать излишки полученного ультрафиолета, отмечает "МИР 24".

При этом ученые обращают внимание на то, что наиболее действенным веществом является ликопин, который содержится в свежих томатах. Однако в целом помидоры эффективны в борьбе не со всеми видами рака кожи, а лишь с немеланомными, пишет "МедикФорум".