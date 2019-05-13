Все не так страшно: мифы об онкологии развеяли

Распространенные мнения об опасной болезни не всегда соответствуют действительности

Онкологические заболевания окружены множеством нелепых заблуждений. Специалисты предупреждают, что не всей информации, появляющейся в СМИ, можно доверять.

Некоторые уверены, что медики давно разобрались во всех причинах и провокаторах рака. Однако вызвать онкологическое заболевание могут самые разные источники. Возникновение некоторых видов рака связано с вирусными инфекциями. Однако есть и множество других причин, которые провоцируют этот опасный недуг. По мнению экспертов, нужно избегать определенных бытовых химикатов, пестицидов и солей тяжелых металлов – это поможет уменьшить риск образования рака.

Часто встречается утверждение, что опасность для здоровья может исходить от сотовых телефонов. Особо впечатлительные граждане даже подают судебные иски, заявляя, что мобильники могут провоцировать рак мозга. Однако излучение от телефонов, не так опасно, как может показаться. Исследование почти 13 тысяч респондентов, проведенное в 2010 г., показало, что связи между раком и гаджетами не существует. Впрочем, изучение влияния сотовых телефонов на мозг продолжается. В настоящее время проводится испытание, которое продлится 30 лет, в нем задействуют около 300 тысяч человек, сообщает "МедикФорум".

Искусственные подсластители также стали мишенью для борцов с канцерогенами. Начиная с 50-х годов прошлого века эти вещества активно начали применять в производстве диетических газированных напитков. Некоторые исследователи объявили, что такие подсластители, как цикламат, вызывают рак мочевого пузыря. Это вещество запретили во многих странах, а подобные ему подсластители стали считать потенциально опасными. Однако исследования показали, что никакого влияния на здоровье людей эти вещества не оказывают.



С конца прошлого века некоторые эксперты предупреждают, что ополаскиватели для рта, содержащие этанол, вызывают рак ротовой полости. По мнению ряда стоматологов, жидкость с этанолом делает рот более уязвимым к воздействию разного рода канцерогенов, например сигарет. В итоге взаимосвязи между применением жидкостей для ополаскивания рта и онкологическими заболеваниями не обнаружилось.

Ряд исследователей объявили обычные бюстгальтеры опасными для женщин, так как этот предмет дамского туалета якобы вызывает рак груди. Однако эксперты, тщательно проанализировав вопрос, пришли к выводу, что это не так. При этом специалисты советуют выбирать такие лифчики, которые будут удобны для того, чтобы носить их каждый день.

Статины – лекарства, снижающие уровень холестерина в крови, также попали под подозрение борцов с раком. В 2007 г. ученые выяснили, что у тех, кто принимает высокие дозы этих препаратов, чаще обнаруживались онкологические заболевания, в том числе рак толстой кишки, молочной железы и простаты. Однако дальнейшие клинические испытания показали, что на развитие злокачественных опухолей влияют не лекарства, а высокий уровень холестерина.