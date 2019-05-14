Названы последствия мощной магнитной бури

Такие атмосферные явления происходят не чаще чем раз в год

Во вторник, 14 мая, наземные станции слежения зарегистрировали одну из самых сильных магнитных бурь за последние годы.

Российские ученые подчеркивают, что масштаб бури значительно превысил прогнозы.

"Возмущения магнитного поля заранее ожидались... однако не должны были превысить минимального первого уровня по пятибалльной шкале. Событие, которое началось около 7 утра по московскому времени... сразу превысило уровень 2, а к 10 утра достигло уровня 3 по пятибалльной шкале магнитных бурь",

– отмечается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. Астрономы подчеркивают, что это самая сильная буря с начала 2019 года. Магнитное возмущение такого уровня в последний раз было зафиксировано 26 августа прошлого года, а до этого – в сентябре 2017-го.

Бури третьего уровня могут оказать заметное воздействие на технику, в том числе космическую. По словам ученых, возможен снос аппаратов с орбиты и проблемы с поддержанием их ориентации. Кроме того, вероятны перерывы в спутниковой навигации и высокочастотной радиосвязи, а также проблемы низкочастотной радионавигации.

Специалисты напомнили, что во время таких серьезных геомагнитных возмущений нужно корректировать напряжение в электросистемах, и предупредили, что возможны ложные срабатывания систем защиты. Начиная с широт 60 градусов и выше могут наблюдаться полярные сияния.

К концу дня по московскому времени магнитное поле Земли должно стабилизироваться, а к утру 15 мая – прийти в норму. Врачи рекомендуют метеочувствительным людям быть внимательнее к своему здоровью.