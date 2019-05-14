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На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com
Ради сохранения здоровья стоит перестраховаться

Утром 14 мая наша планета оказалась во власти сильной магнитной бури.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Начало стихии пришлось на ранее утро – около 6.00. Возмущения в магнитосфере достигли уровня G2, что соответсвует средней силе. Но уже ближе к полудню мощность магнитной бурю достигла отметки G3 – "сильная буря".

Отмечается, что ситуация в магнитосфере Земли по-прежнему неспокойна.

Несмотря на то, что такое явление к магнитные возмущения часто происходят незаметно для человека, врачи все же рекомендуют перестраховаться, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Так, они советуют воздержаться от напряженной умственной и физической работы, отказаться жареной и жирной пищи и, главное, постараться не думать о магнитной буре. Ведь переживания по поводу ее опасности могут сами по себе оказаться вредными для нервной системы, отмечает "Московский комсомолец".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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