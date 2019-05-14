Нибиру
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Утром 14 мая наша планета оказалась во власти сильной магнитной бури.
Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Начало стихии пришлось на ранее утро – около 6.00. Возмущения в магнитосфере достигли уровня G2, что соответсвует средней силе. Но уже ближе к полудню мощность магнитной бурю достигла отметки G3 – "сильная буря".
Отмечается, что ситуация в магнитосфере Земли по-прежнему неспокойна.
Несмотря на то, что такое явление к магнитные возмущения часто происходят незаметно для человека, врачи все же рекомендуют перестраховаться, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Так, они советуют воздержаться от напряженной умственной и физической работы, отказаться жареной и жирной пищи и, главное, постараться не думать о магнитной буре. Ведь переживания по поводу ее опасности могут сами по себе оказаться вредными для нервной системы, отмечает "Московский комсомолец".
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