Глава НИИ космического приборостроения сбежал из России

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Уехать и не вернуться – это про гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина. В апреле он выбил себе разрешение на командировку за границу, которая по удивительной случайности совпала по времени с финансовой проверкой организации.
В положенное время домой Яскин не вернулся. Но весточку в родной НИИ прислал – заявление об увольнении с поста гендиректора по собственному желанию, сообщает "КоммерсантЪ".
Желание удовлетворили. Источник издания предположил, что бывший гендиректор мог опасаться выявления фактов хищения бюджетных средств и предвосхитил нежелательный для себя ход событий.
Ранее Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на предприятиях ракетно-космической отрасли РФ.
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