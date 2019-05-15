Глава НИИ космического приборостроения сбежал из России

Последний раз руководителя организации видели в Греции

Уехать и не вернуться – это про гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина. В апреле он выбил себе разрешение на командировку за границу, которая по удивительной случайности совпала по времени с финансовой проверкой организации.

В положенное время домой Яскин не вернулся. Но весточку в родной НИИ прислал – заявление об увольнении с поста гендиректора по собственному желанию, сообщает "КоммерсантЪ".

Желание удовлетворили. Источник издания предположил, что бывший гендиректор мог опасаться выявления фактов хищения бюджетных средств и предвосхитил нежелательный для себя ход событий.

Ранее Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на предприятиях ракетно-космической отрасли РФ.