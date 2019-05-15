Все намного серьезнее: раскрыта одна из причин импотенции

Даже в малых дозах курение серьезно подрывает мужское здоровье

Кардиологи поделились сенсационным выводом: люди, выкуривающие по одной сигарете в день, получают всего лишь на 50% меньше вреда, чем заядлые курильщики.

Особенно вредное воздействие оказывает курение на мужчин. Вредная привычка понижает потенцию у сильного пола и ослабляет либидо у женщин. Эти негативные последствия курения не так часто обсуждаются, однако медики давно установили взаимосвязь между данными явлениями.

"Раньше говорили: если человек пачку не курит, но курит 2-5 сигареты – ничего страшного. Оказалось, что это не так. Пока у нас нет каких-либо физиологических объяснений этого",

– приводит портал News.ru мнение врача-кардиолога Надира Ахмеджанова. Доктор подчеркнул, что даже те, кто позволяет себе всего одну сигарету в день, получают лишь на 50% меньше вреда, чем люди, выкуривающие за сутки целую пачку.

Впрочем, не все эксперты согласны с жесткими выводами доктора Ахмеджанова. Так, кардиолог Юрий Кремнев считает, что одна выкуренная сигарета наносит значительно меньший вред, чем пачка в день. Проблема заключается в том, что немногие пациенты могут ограничиться единственной сигаретой – к курению быстро привыкаешь.

При этом Кремнев подчеркнул, что нельзя недооценивать опасность пассивного курения, так как оно наносит удар по сердцу, сосудам и дыхательной системе.