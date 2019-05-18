Объявлено о вреде занятий йогой

Нибиру
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Немецкие ученые утверждают, что йога вредна для человека. По их мнению, упражнения сильно повышают самолюбие.
Во время эксперимента специалисты спрашивали у людей, занимающихся йогой об их склонности к нарциссизму и о самооценке. Так же им предлагали сравнить себя с другими партнерами.
После занятий специалисты отметили увеличение уровня самосовершенствования по сравнению с периодом, когда тренировки не было, передает Planet Today.
Эксперты считают, что йога не улучшает психическое состояние человека, а только помогает подавить собственное эго.
В деле появился новый поворот