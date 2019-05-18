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Объявлено о вреде занятий йогой

Фото: www.globallookpress.com
Упражнения негативно влияют на психическое состояние

Немецкие ученые утверждают, что йога вредна для человека. По их мнению, упражнения сильно повышают самолюбие.

Во время эксперимента специалисты спрашивали у людей, занимающихся йогой об их склонности к нарциссизму и о самооценке. Так же им предлагали сравнить себя с другими партнерами.

После занятий специалисты отметили увеличение уровня самосовершенствования по сравнению с периодом, когда тренировки не было, передает Planet Today.

Эксперты считают, что йога не улучшает психическое состояние человека, а только помогает подавить собственное эго.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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