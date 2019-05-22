Миф о пользе красного вина развеяли

Даже небольшие порции алкоголя увеличивают риск преждевременной смерти

Некоторые исследования ученых говорят, что без вреда для организма можно пить целых 5 бокалов вина в неделю. Однако такие выводы были сделаны поспешно: новый эксперимент показал: только полный отказ от спиртного не способен навредить.

Эксперты проанализировали данные более 400 тысяч человек и обнаружили: даже 1-2 порции алкоголя 4 раза в неделю увеличивают риск преждевременной смерти на 20%.

"Раньше считалось, что от 1-2 стандартных порций особого вреда нет… Но теперь мы знаем, что даже у малопьющих повышается риск смерти",

– цитирует эксперта "Здоровье".

Исследование касается как молодых, так и пожилых людей. Однако именно вторая группа находится в зоне риска.

Если выпить все-таки хочется, то стоит помнить несколько важных советов. Во-первых, горячительные напитки не стоит сочетать с горячей едой – это травмирует пищевод и увеличивает риск развития рака. Ситуация усугубляется у курящих.

Не стоит экономить: дорогой алкоголь обычно качественнее, поэтому и легче переносится организмом. Для закуски лучше выбирать морепродукты – в них почти нет жира. Овощи и фрукты помогут абсорбировать спирт и улучшат пищеварение. А вот жирные блюда только перегрузят поджелудочную железу и могут вызвать острый панкреатит.

Активированный уголь поможет вывести алкоголь быстрее, но пить таблетки нужно до празднования по 1 таблетке на 10 кг массы.