Самое необходимое: эти лекарства нужно взять в отпуск

Нибиру
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Лето – пора отпусков, но любой отдых может омрачить непредвиденная ситуация: рана, боль в животе или температура.
В дорогу обязательно нужно взять бинт, бактерицидный пластырь, вату, зеленку или йод в карандаше. Из таблеток понадобятся жаропонижающие средства, лекарства от диареи, рвоты и запора. Также не лишними будут обезболивающие таблетки, солнцезащитный крем и средства, отпугивающие комаров, советует Nation News.
Также медики не советуют брать с собой лекарства, содержащие наркотические вещества. Это может создать проблемы во время пересечения границы – предупреждает "Мир 24".
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