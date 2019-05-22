Самое необходимое: эти лекарства нужно взять в отпуск

Специалисты составили список средств первой необходимости, которые должны быть в аптечке

Лето – пора отпусков, но любой отдых может омрачить непредвиденная ситуация: рана, боль в животе или температура.

В дорогу обязательно нужно взять бинт, бактерицидный пластырь, вату, зеленку или йод в карандаше. Из таблеток понадобятся жаропонижающие средства, лекарства от диареи, рвоты и запора. Также не лишними будут обезболивающие таблетки, солнцезащитный крем и средства, отпугивающие комаров, советует Nation News.

Также медики не советуют брать с собой лекарства, содержащие наркотические вещества. Это может создать проблемы во время пересечения границы – предупреждает "Мир 24".