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Самое необходимое: эти лекарства нужно взять в отпуск

Фото: www.globallookpress.com
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Специалисты составили список средств первой необходимости, которые должны быть в аптечке

Лето – пора отпусков, но любой отдых может омрачить непредвиденная ситуация: рана, боль в животе или температура. 

В дорогу обязательно нужно взять бинт, бактерицидный пластырь, вату, зеленку или йод в карандаше. Из таблеток понадобятся жаропонижающие средства, лекарства от диареи, рвоты и запора. Также не лишними будут обезболивающие таблетки, солнцезащитный крем и средства, отпугивающие комаров, советует Nation News.

Также медики не советуют брать с собой лекарства, содержащие наркотические вещества. Это может создать проблемы во время пересечения границы – предупреждает "Мир 24". 

Дарья ПЕТРОВА
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