Всем спать: недостаток сна оказался смертельно опасен

Инфаркт и инсульт - не единственные осложнения, которыми грозит недосып

Люди, которые регулярно недосыпают, подвергают свое здоровье серьезному риску.

Команда ученых из Университета Колорадо экспериментально доказала, почему так происходит. Профессор Кристофер Де Соуза и его коллеги выяснили, что у тех, кто спит менее семи часов в день, в крови падает уровень трех микро-РНК – физиологических регуляторов, играющих ключевую роль в поддержании здоровья сосудистой системы.

В предыдущем исследовании команда Де Соузы обнаружила, что у мужчин, спавших по 6 часов в день, повреждались клетки эндотелия – ткани, выстилающей стенки сосудов, из-за чего артерии теряли свою эластичность, сообщает .

Ученые подчеркивают, что тем, кто выделяет на сон меньше семи часов, чаще грозят такие опасные болезни, как инфаркт, инсульт и даже рак. При этом сам Де Соуза подчеркивает, что исследователи пока не понимают, почему 7 или 8 часов сна оказывают такое магическое воздействие на состояние здоровья организма, сообщает CU Boulder Today. По-видимому, именно за это время организме успевает восстановиться необходимый уровень физиологических показателей, таких, как микро-РНК, считает доктор.

Результаты исследования американских ученых помогут сформировать систему тестирования для ранней диагностики предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает "Вечерняя Москва".