Пришельца засняли на камеру на МКС

В иллюминаторе заметили странную фигуру

Во время прямой трансляции NASA с МКС уфологи заметили силуэты пришельцев.

Отмечается, что в это время космонавты пытались что-то спешно починить, а картинка прерывалась и появлялся жуткий скрежет.

На камеру, как утверждают конспирологи, якобы попала тень от Нибиру и два космических аппарата пришельцев. После чего, некоторые зрители увидели в иллюминаторе лицо гуманоида, передает Vista News.

Уфологи считают, что инопланетяне причастны к поломкам на МКС. Нашлись и те, кто посчитал, что на станции якобы хранят пришельца, который попал в плен. Конечно, все эти теории пока выглядят слишком фантастическими.