Пришельца засняли на камеру на МКС

Нибиру
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Во время прямой трансляции NASA с МКС уфологи заметили силуэты пришельцев.
Отмечается, что в это время космонавты пытались что-то спешно починить, а картинка прерывалась и появлялся жуткий скрежет.
На камеру, как утверждают конспирологи, якобы попала тень от Нибиру и два космических аппарата пришельцев. После чего, некоторые зрители увидели в иллюминаторе лицо гуманоида, передает Vista News.
Уфологи считают, что инопланетяне причастны к поломкам на МКС. Нашлись и те, кто посчитал, что на станции якобы хранят пришельца, который попал в плен. Конечно, все эти теории пока выглядят слишком фантастическими.
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