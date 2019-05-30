Смертельно опасны: названы самые вредные продукты

Готовить и есть лучше дома

Ультра процессированные продукты, содержащие множество консервантов, повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и могут привести к преждевременной смерти.

Международная команда ученых пришла к выводу, что для здоровья полезнее всего еда из свежих продуктов. Готовые завтраки, лапша быстрого приготовления, обработанные мясные продукты, такие, как бекон, – все они наносят серьезный удар по здоровью, предупреждают специалисты.

Увеличение на 10% доли промышленно приготовленной еды в рационе ведет к тому, что риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы вырастает на 12%. Специалисты из университета Наварры в Испании проанализировали информацию, полученную от 20 тыс. человек за более чем 10 лет. Выяснилось, что у людей, съедавших в день более четырех порций ультра-обработанных продуктов, риск смерти от любых причин увеличивался на 62%, сообщает портал BMJ.

Коллеги испанских исследователей считают, что необходимо более тщательно изучить, какие именно компоненты, содержащиеся в обработанных продуктах, влияют на уровень смертности. А пока специалисты призывают отказаться от магазинных снэков в пользу свежеприготовленных блюд.







