Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Все уже предсказано: третья мировая война начнется в 2019 году

Фото: pixabay.com
Самые страшные предсказания Ванги начинают сбываться

Болгарская провидица предрекла несколько важнейших событий, которые произойдут уже в этом году. Европу, согласно им, ожидает экономический спад и политические конфликты, а США ждут несметные богатства. А вот семье Дональда Трампа повезет меньше: он или его близкие могут пострадать из-за оружия или автомобильной аварии.

Также, как считала Ванга, именно в текущем году начнется третья мировая война. Все это будет происходить на фоне технического прогресса и природных катаклизмов. Например, предполагается, что наступит конец нефтодобычи, а Солнцу "полетят поезда" – цитирует предсказания провидицы "РЕН ТВ".

Страной-везунчиком оказалась Украина. Как и предсказывала Ванга, в стране сменились руководители, а значит, 2019 год станет судьбоносным.

Для России год также будет удачным – авторитет государства станет общепризнанным, а кризис обойдет стороной.

Некоторые эксперты нашли в предсказаниях Ванги указания на падение метеорита на территории России. Но это сообщение не внушает опасений: метеорит не причинит никому вреда, зато будет интересен для ученых.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей