Все уже предсказано: третья мировая война начнется в 2019 году

Самые страшные предсказания Ванги начинают сбываться

Болгарская провидица предрекла несколько важнейших событий, которые произойдут уже в этом году. Европу, согласно им, ожидает экономический спад и политические конфликты, а США ждут несметные богатства. А вот семье Дональда Трампа повезет меньше: он или его близкие могут пострадать из-за оружия или автомобильной аварии.

Также, как считала Ванга, именно в текущем году начнется третья мировая война. Все это будет происходить на фоне технического прогресса и природных катаклизмов. Например, предполагается, что наступит конец нефтодобычи, а Солнцу "полетят поезда" – цитирует предсказания провидицы "РЕН ТВ".

Страной-везунчиком оказалась Украина. Как и предсказывала Ванга, в стране сменились руководители, а значит, 2019 год станет судьбоносным.

Для России год также будет удачным – авторитет государства станет общепризнанным, а кризис обойдет стороной.

Некоторые эксперты нашли в предсказаниях Ванги указания на падение метеорита на территории России. Но это сообщение не внушает опасений: метеорит не причинит никому вреда, зато будет интересен для ученых.