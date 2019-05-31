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На Марсе нашли жизнь

Фото: pixabay.com
Марсианский ландшафт оказался похож на земной

На Красной планете марсоход заметил каменные породы, очень похожие на земные образцы. Американские ученые считают, что в них могут быть найдены микроорганизмы, подобные тем, что с древнейших времен живут на Земле.

Специалисты из университета Иллинойса обратили внимание на то, что на Марсе есть похожие на лапшу каменные террасы – такие же, как в Йеллоустонском национальном парке в США. Эти микроорганизмы – Sulfurihydrogenibium yellowstonense – делают поверхность камня похожей на итальянскую пасту, сообщает Spaceref.

По словам экспертов, такого рода бактерии появились на Земле более 2 млрд лет назад, когда на нашей планете даже не было атмосферы. Они способны выживать в самых экстремальных условиях – в Йеллоустонском парке они обитают в горячей воде термальных источников.

Ученые считают, что бактерии могли выжить и на поверхности Марса, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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