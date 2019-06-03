В России придумали экологически чистые батарейки

Новая разработка будет очень полезна для электромобилей

Полностью заменить современные литиевые батареи, утилизация которых наносит вред окружающей среде, предложили российские ученые из Сколково.

При изготовлении литиево-ионных и других типов аккумуляторов используются кобальт или соединения марганца. Это делает такие источники питания дорогими и опасными для людей и животных.

Российские ученые попытались решить эту задачу, создав батареи на основе соединений натрия и калия, которые могут разряжаться и заряжаться с рекордно высокой скоростью.

У этих батарей пока есть ряд существенных недостатков, ограничивающих их применение – например, они плохо переносят большие напряжения.

Химики считают, что устранение этих ограничений позволит применять экологически чистые батареи в электромобилях, отмечается в Journal of Material Chemistry A. Это поможет сделать новый вид транспорта не только более "чистым", но и дешевым.