Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России придумали экологически чистые батарейки

Фото: pixabay.com
Новая разработка будет очень полезна для электромобилей

Полностью заменить современные литиевые батареи, утилизация которых наносит вред окружающей среде, предложили российские ученые из Сколково.

При изготовлении литиево-ионных и других типов аккумуляторов используются кобальт или соединения марганца. Это делает такие источники питания дорогими и опасными для людей и животных.

Российские ученые попытались решить эту задачу, создав батареи на основе соединений натрия и калия, которые могут разряжаться и заряжаться с рекордно высокой скоростью.

У этих батарей пока есть ряд существенных недостатков, ограничивающих их применение – например, они плохо переносят большие напряжения.

Химики считают, что устранение этих ограничений позволит применять экологически чистые батареи в электромобилях, отмечается в Journal of Material Chemistry A. Это поможет сделать новый вид транспорта не только более "чистым", но и дешевым.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей