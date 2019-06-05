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Избавляет от холестерина и гипертонии: найден исцеляющий сок

Фото: pixabay.com
Напиток улучшает состояние организма

Томатный сок благотворно влияет на здоровье человека. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета.

В исследовании участвовали 184 мужчины и 297 женщин. В течение года они пили томатный сок в том объеме, в котором хотели. В результате оказалось, что у тех, кто часто употреблял эту жидкость, нормализовалось кровяное давление. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!

Кроме того, у испытуемых снизился уровень холестерина в крови на 6 мг на децилитр, передает "МИР24". Ученые подчеркнули, что положительное влияние томатного сока на организм не зависит от пола и возраста.

Специалисты намерены продолжит исследование, так как оно является первым в этой области, уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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