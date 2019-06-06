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Найдена неожиданная причина гипертонии

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазваны самые вредные напитки
Правильный режим оказался очень важен для поддержания хорошего самочувствия

Непостоянный график сна опасен для здоровья: он вызывает нарушения обмена веществ и депрессию. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав информацию, полученную от более чем двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет.

Специалисты давно выяснили, что недостаток сна провоцирует такие болезни, как гипертония, диабет, ожирение, а также повышает уровень сахара в крови. Однако новое исследование показало, что все эти болезни могут развиваться, даже если человек получает достаточное количество сна, но ложится спать и просыпается в разное время.

По мнению исследователей, нерегулярный сон сбивает циркадные ритмы, что приводит к уменьшению выработки инсулина в организме, напоминает Daily Mail. Это, в свою очередь, и вызывает серьезные осложнения со здоровьем, в том числе, нарушение обмена веществ, гипертонию и депрессию.

Если график сна непостоянный, риск повышения давления, увеличения уровня сахара в крови и появления ожирения увеличивается на 27%, предупреждают ученые.

Валентина МАЙОРОВА
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