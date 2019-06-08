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Все очень просто: найдено бесплатное лекарство от высокого давления

Фото: www.globallookpress.com
Организм может сам справляться с гипертонией

Ученые из Аризонского университета назвали самый простой способ нормализовать артериальное давление.

В исследовании участвовали 300 человек в возрасте от 21 до 70 лет. В течение 2 недель они постоянно носили прибор, измеряющий их давление каждые 45 минут. Также они надевали на запястье устройство, определявшее "эффективность" фаз сна и подсчитывавшее его количество.

Оказалось, что у тех, кто мало спал, на следующий день значительно повышалось давление. Об этом сообщается в пресс-релизе исследования.

По словам экспертов, для отсутствия предпосылок к гипертензии человеку необходимо спать от 6 до 9 часов в сутки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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