Всего один симптом укажет на страшную болезнь в будущем

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Ни для кого не секрет, что недостаток кальция чреват последствиями. Однако и его избыток является тревожным знаком, если речь идет о коронарных артериях.
Излишек важного для здоровья микроэлемента в среднем возрасте в перспективе сулит опасную болезнь. Высокий уровень кальция – верный признак того, что в будущем у человека разовьется сердечная недостаточность, указывает EurekAlert!.
К неутешительным выводам ученые пришли, обследовав почти 2,5 тысячи пациентов. Их сосуды дважды "просканировал" томограф: на 15-м и 25-м году эксперимента. В последний раз его участникам было 50 лет или около того.
В первую очередь, специалисты наблюдали за показателем накопления бляшек (САС). В итоге выяснилось, что с возрастом он увеличился и появился даже у тех, у кого прежде не было.
При этом доказано, что высокое число САС создает все условия для более интенсивной работы кровяного насоса. А они, в свою очередь, приводят к сердечной недостаточности. Но, как известно, предупрежден – значит вооружен.
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