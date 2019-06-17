Всего один симптом укажет на страшную болезнь в будущем

Назван верный признак сердечной недостаточности

Ни для кого не секрет, что недостаток кальция чреват последствиями. Однако и его избыток является тревожным знаком, если речь идет о коронарных артериях.

Излишек важного для здоровья микроэлемента в среднем возрасте в перспективе сулит опасную болезнь. Высокий уровень кальция – верный признак того, что в будущем у человека разовьется сердечная недостаточность, указывает EurekAlert!.

К неутешительным выводам ученые пришли, обследовав почти 2,5 тысячи пациентов. Их сосуды дважды "просканировал" томограф: на 15-м и 25-м году эксперимента. В последний раз его участникам было 50 лет или около того.

В первую очередь, специалисты наблюдали за показателем накопления бляшек (САС). В итоге выяснилось, что с возрастом он увеличился и появился даже у тех, у кого прежде не было.

При этом доказано, что высокое число САС создает все условия для более интенсивной работы кровяного насоса. А они, в свою очередь, приводят к сердечной недостаточности. Но, как известно, предупрежден – значит вооружен.