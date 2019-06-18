На пороге вымирания: первой с лица Земли исчезнет Европа

Через два года население части света начнет уменьшаться

Население Земли насчитывает 7,7 млрд человек. С середины прошлого века его количество увеличилось примерно на 1-2 процента.

Однако данная тенденция продолжится лишь до 2100 года. Затем прирост практически остановится и составит всего 0,1%. Тогда, по прогнозам американского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), на планете будут проживать порядка 11 млрд человек. К неутешительному прогнозу XXII столетия приведет спад рождаемости во всем мире и быстрое старение населения.

Уже к концу этого века количество тем, кому за 80, достигнет 881 млн человек. Лидерами по показателю старости станут Латинская Америка и страны Карибского бассейна, передает МИР24. В Европе дела будут обстоять куда хуже. Приблизительно через 2 года число жителей Европы доберется до своего максимума, после чего начнет падать. В точно такой же ситуации окажутся и латиноамериканцы.

Численность населения Европы достигнет пика (748 миллионов человек) уже к 2021 году, а затем начнет снижаться. Те же процессы ждут Латинскую Америку. Через 10 лет – Китай. Именно тогда количество его населения достигнет своего пика. Азиатские страны немного повременят с этим процессом. Снижение произойдет после 2055 года. А в Индии и Индонезии – еще позже.

Исключение составляется Африка. Там в ближайшие 80 лет не будет проблем с приростом. О России в исследовании ничего не говорится. Так что непонятно, по какому пути она пойдет: европейскому или азиатскому.