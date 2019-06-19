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Больной вопрос: чем грозит пересадка волос в Турции

Фото: www.globallookpress.com
Российские специалисты призывают поклонников "медицинского туризма" дважды подумать, прежде чем решиться на серьезную процедуру у зарубежных "коллег"

В последнее время не только мужчины, но и женщины сталкиваются с проблемой облысения в достаточно молодом возрасте. Многие пытаются восстановить свои волосы.

Облысение по-прежнему остается головной болью человечества. К счастью, сейчас эту проблему можно решить с помощью пересадки волос. Главное – выбрать квалифицированного специалиста, чтобы потом не жалеть о потерянном здоровье, времени, нервах и выброшенных на ветер деньгах. В частности, к такому результату может привести работа турецких специалистов.

В последнее время в России стал популярен "медицинский туризм", что означает совмещенное с отдыхом лечение за границей. Поклонников такого сервиса немало, как жертв непрофессионалов.

Вместо густой и шелковистой шевелюры пациенту пересаживают почти искусственные волосы, плотность и качество которых оставляет желать лучшего. Ко всему прочему они еще и растут неестественно из-за неправильно выбранного угла наклона. Наконец обладателю новой "гривы" придется смирится с рубцами в донорской зоне и продолжать с ними жить до конца своих дней. Особенно некачественной трансплантацией волос грешат мастера в Турции.

"В подавляющем большинстве клиник работают даже не хирурги, а техники, которые создали "черный рынок" пересадки волос, используя "серую" зону в турецком законодательстве в области трансплантации волос. В таких клиниках не выдаются никакие гарантии на рост волос",

– предупреждают специалисты первой в России клиники по пересадке волос Real Trans Hair (RTH). С ними согласны коллеги из Международного сообщества хирургов по трансплантации волос (ISHRS), которые рекомендуют хорошенько взвесить все "за" и "против", прежде чем решиться на процедуру в чужой стране.

Фото: www.globallookpress.com

Для начала следует изучить местное законодательство и информацию враче, которому придется доверить свою голову. Идеальный вариант, если у него будет лицензия ISHRS и свидетельства о повышении квалификации. В противном случае лучше отказаться от услуг данного доктора.

В нашей стране проводить трансплантацию волос могут только хирурги, что определено российским законодательством. Нередко им приходится расхлебывать кашу, иначе и не скажешь, которую заварили так называемые зарубежные "коллеги". Скептически российские специалисты относятся и к методике HFE, которая, по их мнению, является не более чем "маркетинговой уловкой".

"Профессиональные хирурги уже знают, что этот метод является упрощенной разновидностью метода FUE и используется для конвейерного обучения молодых специалистов",

объясняют медики RTH, куда затем бегут за помощью разочарованные пациенты, чтобы хирурги клиники, стаж которых превышает 20-летний рубеж, провели работу над ошибками неопытных коллег, в том числе турецких. К слову, горе-туристов, которые хотят сэкономить на услуге, становится с каждым годом становится все больше. По словам главного менеджера по работе с клиентами Real Trans Hair Елены Григорьян, берег турецкий привлекает россиян своей дешевизной не только на турпутевки.  

"Даже состоятельные пациенты начинают разговор с обсуждения стоимости операции. И каждый второй, начитавшись в интернете, сообщает нам, что, по его подсчетам, "в Турции дешевле",

– отметила она, передает портал "В Отпуск.ру".

Но, как известно, скупой платит дважды. На самом же деле получается весьма ложная экономия. Волосы пересаживаются графтами – микрофрагментами кожи с группой естественных волос (от 1 до 5 штук). И такой графт в RTH содержит 2-3 волоса, тогда как в Турции пациент платит за каждый отдельный волосок. К тому же затем его ждет неприятный сюрприз в виде повторной процедуры, так как двух тысяч графтов, увы, недостаточно, чтобы восстановить шевелюру. Их требуется в два раза больше, как и денег. В итоге ошарашенного "экономиста" убеждают, что он не так понял. Вместо восстановления волос он, по факту, получает кота в мешке. Чего не случается с клиентами Real Trans Hair, подчеркнула Елена Григорьян.

"Наши хирурги всегда демонстрируют пациентам посадочный материал, как говорится, до волоска. И люди, которые при желании могут взглянуть на него прямо на операции, точно знают, за что платят",

– заверила главный менеджер.

Фото: www.globallookpress.com

Усугубляет ситуацию и то, что незадачливый пациент расплачивается не только внешним видом, но еще и здоровьем. И даже жизнью. Горький опыт привел к созданию стандарта оказания услуг по пересадке и рекомендации по оценке рисков операции, инициатором которого выступило Международное общество хирургии восстановления волос.

К большому сожалению, на родне Памуккале зачастую закрывают глаза на предоперационную диагностику и консультации, чего не могут себе позволить лицензированные учреждения, которые гарантируют одновременно и медицинский, и эстетический результаты. Ко всему прочему пациент должен быть в курсе, есть ли у клиники лицензия, насколько опытный хирург его будет оперировать, сколько ассистентов будет рядом и так далее.

В Турции же эти вопросы носят, скорее, формальных характер. Врачи попросту не успевают уследить за всем. В Стамбуле, например, где существует 300 клиник трансплантации, в день проводят до тысячи операций. Лишь несколько десятков больниц могут себе позволить настоящих профессионалов в остальных – сложные процедуры доверяют нанятым ассистентам. После таких недоврачей пациенты обращаются в ту же Real Trans Hair, рассказал доктор медицины Тайфун Огузоглу.

Это не удивительно, ведь отечественные клиники ни в чем не уступают заграничным, а, наоборот, превосходят, считает гендиректор RTH Гульнара Хабибуллина. Проживание в шаговой доступности от клиники и ресторанное меню в день операции, – все это Real Trans Hair любезно предоставляет своим пациентам, которых наблюдают светила медицины. За плечами каждого – до 7 тысяч операций. В каждой операции хирургам ассистирует бригада из 10 медсестер.

Семь раз отмерь, один раз отрежь – по такому принципу медики рекомендуют выбирать клинику. Ведь здоровье – это самое ценное, что есть у человека. 

Ксения АНДРЕЕВА
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