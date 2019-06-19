Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Доступное лекарство: какой сорняк восстанавливает печень

Фото: commons.wikimedia.org/Zeynel Cebeci (CC BY-SA 4.0)
продолжениеМужчинам указали на спасающий от рака продукт
Всем известное растение поможет избавиться от гепатита С

Неприметным обитателем лугов расторопшу назвать сложно, а вот чудаковатым – вполне. Известное всем и каждому растение своими сиреневыми цветами сразу же бросается в глаза. Однако назвать их красивыми язык не поворачивается. 

Однако своими целебными свойствами расторопша даст фору любой самой прекрасной розе. Она содержит обладающий противовирусным действием силибинин, совершенно случайно выяснили специалисты Венского медицинского университета.

Они планировали обнаружить лишь антиоксидантные свойства компонента и были приятно удивлены дополнительным открытием, пишет Forschung. Ученые набрали группу из 20 пациентов, которые никак не выздоравливали, уточняет МИР24. Однако при введении силибинина прослеживалась положительная динамика, в трети случаев лечебный эффект держался 3 месяца. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Пейте сами: Крым отказался от воды из украинской канализации

Российский полуостров избавляется от технологического старья

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей