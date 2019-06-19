Доступное лекарство: какой сорняк восстанавливает печень

Всем известное растение поможет избавиться от гепатита С

Неприметным обитателем лугов расторопшу назвать сложно, а вот чудаковатым – вполне. Известное всем и каждому растение своими сиреневыми цветами сразу же бросается в глаза. Однако назвать их красивыми язык не поворачивается.

Однако своими целебными свойствами расторопша даст фору любой самой прекрасной розе. Она содержит обладающий противовирусным действием силибинин, совершенно случайно выяснили специалисты Венского медицинского университета.

Они планировали обнаружить лишь антиоксидантные свойства компонента и были приятно удивлены дополнительным открытием, пишет Forschung. Ученые набрали группу из 20 пациентов, которые никак не выздоравливали, уточняет МИР24. Однако при введении силибинина прослеживалась положительная динамика, в трети случаев лечебный эффект держался 3 месяца.