Час расплаты настал: Нибиру уничтожит Солнце

Без источника тепла и света на Земле погибнет все живое

Скопление спутников около планеты смерти обнаружили специалисты NASA. Точнее, они опубликовали максимально приближенные снимки, на которых уфологи рассмотрели Нибиру в окружении других небесных тел.

По мнению экспертов сфотографированная с космического зонда Планета Х расположена в неизвестной галактике. Ее точный размер сложно разглядеть из-за туманности, однако смело можно утверждать, что спутники Нибиру в 10 раз больше Земли. Следовательно, параметры самой планеты-убийцы гигантские.



По мнению исследователей инопланетных тайн, спутники Нибиру выполняли разведывательную миссию, собирали данные для нее, пишет VistaNews. Пока они держаться подальше от голубой планеты. В зоне риска сейчас – Солнце. Ученые предполагают, что Нибиру расквитается с ним в день солнцестояния. Без источника тепла и света, как известно, не будет жизни и на Земле.

В Северном полушарии самый долгий летний день в году уже наступил. Он приходится на 21 июня. Может, уфологи имели в виду декабрьское солнцестояние?