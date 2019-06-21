Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Час расплаты настал: Нибиру уничтожит Солнце

Фото: pixabay.com
Без источника тепла и света на Земле погибнет все живое

Скопление спутников около планеты смерти обнаружили специалисты NASA. Точнее, они опубликовали максимально приближенные снимки, на которых уфологи рассмотрели Нибиру в окружении других небесных тел. 

По мнению экспертов сфотографированная с космического зонда Планета Х расположена в неизвестной галактике. Ее точный размер сложно разглядеть из-за туманности, однако смело можно утверждать, что спутники Нибиру в 10 раз больше Земли. Следовательно, параметры самой планеты-убийцы гигантские.  

По мнению исследователей инопланетных тайн, спутники Нибиру выполняли разведывательную миссию, собирали данные для нее, пишет VistaNews. Пока они держаться подальше от голубой планеты. В зоне риска сейчас – Солнце. Ученые предполагают, что Нибиру расквитается с ним в день солнцестояния. Без источника тепла и света, как известно, не будет жизни и на Земле.

В Северном полушарии самый долгий летний день в году уже наступил. Он приходится на 21 июня. Может, уфологи имели в виду декабрьское солнцестояние?  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей