Найдены причины возникновения секс-зависимости

Чаще всего от нее страдают мужчины старше 30 лет

Специалисты отмечают, что в мире растет число людей, страдающих сексоголизмом. Зависимость от сексуальных отношений встала в один ряд с алкоголизмом, наркоманией и игроманией, подчеркивают эксперты.

Чаще всего эта проблема возникает у мужчины в возрасте 30-40 лет, при этом их статус и семейное положение могут быть весьма различными. Сексуально зависимые женщины обычно молоды, у них нет семьи, и их мучают бытовые проблемы.

По мнению специалистов, основная причина развития сексоголизма – ощущение постоянной тревоги, требующей выхода и разрядки. Сексоголики используют интимные отношения как средство для снятия напряжения и получения гормонов радости и счастья.

Внутреннюю тревогу оказывается возможно погасить только одним способом: получив телесную разрядку. У сексоголиков часто бывает низкая самооценка, они мучаются от страха отказа, деструктивного отношения к самим себе. В итоге такие люди не способны любить и уверены в том, что их любить тоже нельзя, отмечает портал "Здоровье 24".