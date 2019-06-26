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Двойной удар: Нибиру атакует Россию во время солнечного затмения

Фото: pixabay.com
Вторжение пришельцев неотвратимо

Первые корабли инопланетян уже начали движение к Земле, предупреждают уфологи.

Очевидцы заметили в небе над Россией 2 светящиеся сферы серебристо-белого цвета, причем одна из них была немного больше, чем другая. Пролетев рядом некоторое время, корабли пришельцев пропали так же внезапно, как и появились.

Над страной нависла двойная инопланетная угроза, считают конспирологи.

Аннунаки с таинственной планеты Нибиру готовятся к солнечному затмению, которое произойдет 2 июля. Уфологи уверяют, что в этот день начнется вторжение пришельцев. Когда Луна полностью перекроет Солнце, враждебная людям раса начнет атаку на Землю.

В доказательство своих утверждений эксперты напоминают, что возле Солнца недавно обнаружили странный объект, летевший прямо на наше светило. По мнению конспирологов, это корабль с Нибиру. Жители планеты Х передислоцируют свои силы, показывая человечеству всю мощь своей инопланетной армии.

Ряд экспертов считает, что инопланетяне настроены дружественно и готовы поделиться с людьми новыми знаниями и накопленной мудростью. Однако большинство уфологов ждут от пришельцев враждебных действий. что касается деятелей официальной науки, они никак не комментируют назначенную на 2 июля дату конца света, сообщает Vista News.


Валентина МАЙОРОВА
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