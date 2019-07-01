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Нибиру ударит по США после наводнения в Иркутске

Фото: pixabay.com
Планета смерти взяла курс на заокеанское государство

Инопланетная активность в пределах России заметно снизилась. После трагедии в Шереметьево, ужасного паводка в Иркутске и других аномалий и ЧП Нибиру переключилась на Соединенные Штаты.

В небе над родиной светодиодных Лас-Вегаса и Нью-Йорка замечены загадочные объекты. Американцы с завидным постоянством выкладывают доказательства в Сеть. При этом НЛО, которые шпионят за заокеанской державой, ранее не встречались уфологам. 

Круглые и продолговатые объекты с белыми "фарами" выстраиваются ровными рядами и надолго застывают в воздухе. В одном из штатов рассмотрели сразу четыре инопланетных наблюдателя, которые продежурили целую ночь, не сдвинувшись с места, отмечает VistaNews. 

Исследователей таинственных фактов полагают, что это корабли пришельцев, которые, оставив след в России, намерены атаковать США. Впрочем, уфологи не исключают камбэк.

Ксения АНДРЕЕВА
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