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Просто и действенно: виагру заменят семечки

Фото: www.globallookpress.com
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Знакомый овощ восстановит мужскую силу

Тыква – одна из самых полезных бахчевых культур. В ней содержится большое количество витаминов, минералов и жирных кислот, которые важны для потенции. При чем полезной частью этого овоща являются не только семена и мякоть, но и листья, масло, кожура.

В тыквенных семечках содержится много жирных кислот, которые усиливают выработку семенной жидкости и усиливают желание. Также они снижают риск развития опухолей в органах малого таза.

В мякоти этого овоща есть витамин А и йод, способные разбудить мужское либидо и восстановить стойкое сексуальное влечение. Витамины группы В и С, содержащиеся в тыкве, пробуждают высокую активность мужских сперматозоидов, что важно, если семья планирует завести ребенка, – пишет VistaNews.

Медь и цинк в побегах этой бахчевой культуры являются строительным материалом для главного мужского полового гормона тестостерона. Также железо, имеющееся в соке и мякоти, воздействует прямо на циркуляцию крови в области малого таза – что отражается на работе половых органов. А от этого зависит и эрекция.

Из тыквы можно приготовить множество вкусных блюд: кашу, суп, пирог или просто запечь в качестве гарнира.

Дарья ПЕТРОВА
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