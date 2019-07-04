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Для быстрого похудения: найден рецепт идеального завтрака

Фото: www.globallookpress.com
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Блюдо позволяет сбросить до 3 кг за месяц

Диетологи разработали простой рецепт, который поможет избавиться от лишнего веса. Приготовить полезный завтрак можно всего из 5 ингредиентов: овсяных хлопьев, кефира или йогурта, чернослива, льняного масла и какао-порошка. Эти продукты имеет полный набор необходимых микроэлементов и дают энергию на весь день.

Для приготовления завтрака необходимо смешать по одной ложке какао, масла, кефира и 5-7 штук чернослива с двумя ложками овсяных хлопьев. Готовить завтрак нужно с вечера. Чернослив залить водой на 15 минут. Какао, масло и овсянку смешать со стаканом кефира, а после добавить порезанный чернослив.

Диетологи уверены, что такая пища с утра не только насыщает организм, но и приводит кишечник в норму, провоцируя вывод шлаков, токсинов и лишнего веса. Также блюдо укрепляет иммунную систему и волосы, придает лицу здоровый цвет, – пишет VistaNews.

За месяц такой завтрак поможет сбросит до 3 кг лишнего веса, но перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

Дарья ПЕТРОВА
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